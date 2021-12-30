Саакашвили вернули в тюрьму со второй попытки

Экс-лидер Грузии проходил лечение в госпитале после голодовки

Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили вернули в тюрьму из военного госпиталя, где он проходил лечение после голодовки. Этой ночью с территории медицинского учреждения выехала колонна машин с реанимобилем. К месту заключения, куда доставили осуждённого, стянули дополнительные силы полиции и спецназ.

Это уже вторая попытка вернуть Саакашвили в тюрьму. Первую предприняли в понедельник. Политик сопротивлялся и в процессе конфликта внезапно потерял сознание. Этапирование решили отложить.

Адвокаты Саакашвили заявили, что его вернули в тюрьму насильно. Официальных комментариев от Минюста не поступало.

Бывший грузинский лидер - фигурант сразу нескольких уголовных дел, некоторые ещё расследуются. За одно из преступлений его приговорили к шести годам лишения свободы. Экс-президента задержали в октябре сразу после нелегального возвращения на родину. Свой арест он считает незаконным, а обвинения сфальсифицированными.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram