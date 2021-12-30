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В крымском ботаническом саду из-за теплой зимы проснулись растения

12:07
  • четверг
  • 30 декабря 2021

Они будто поздравляют посетителей с наступающим Новым годом

Настоящий уголок весны. В Крыму даже под Новый год можно полюбоваться цветущими растениями. Никитский ботанический сад встретил туристов яркими бутонами и благоуханием. Деревья и кустарники проснулись в середине зимы.

На фоне тяжелого серого неба нежно розовые бутоны выглядят, словно новогодняя гирлянда. Цветение пока единичное, но почки набухли и готовы раскрыться с первыми же лучами солнца. Символ бессмертия и стойкости – абрикос Муме – в этом году распустился раньше срока.

"Там считается, что это прекрасный подарок к Новому году. Потому что мы знаем, что Восточный Новый Год начинается после зимнего солнцестояния во второе новолуние, то есть это практически начало февраля или конец января, когда в горах или в каких-то других местах, где растут эти растения, еще лежит снег", - сказала Лариса Комар-Тёмная, ведущий научный сотрудник лаборатории дендрологии.

Еще одна зимняя аномалия – Керрия. Кустарник тоже родом из Юго-Восточной Азии и тоже перепутал времена года.

Подробнее об аномалиях природы смотрите в репортаже Никиты Васильева.

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Ботанический сад в Крыму
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Ботанический сад в Крыму
Ботанический сад в Крыму
Ботанический сад в Крыму
Ботанический сад в Крыму
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