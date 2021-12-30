Артисты поздравили российских военных в Сирии с наступающими праздниками

Для офицеров привезли елки из Карелии

Встретить Новый год готовятся российские военные в Сирии. Для них праздник уже стал особенным. Нарядить в этот раз можно не пальму или кипарис, а самую настоящую елку. Деревья специально доставили из Карелии. Поздравить наших офицеров и солдат в арабскую республику приехали известные артисты.

Новый год совсем рядом. На сцене клуба авиабазы Хмеймим - концерт звезд. Ольга Кормухина и экс-лидер группы "Земляне" Сергей Васильев прилетели в Сирию специально, чтобы поздравить наших солдат-офицеров с предстоящим праздником.

"Здесь очень тепло в прямом смысле слова и в человеческом отношении. Наши ребята прием нам оказывают теплый, думаю, что наши здесь не случайно и надолго, хочется, чтобы так оно было", - сказал Сергей Васильев, экс-лидер группы "Земляне".

За тысячи километров отсюда, в карельском лесу в эти дни подготовили 50 новогодних елей для отправки нашим военнослужащим в Сирию.

Каждая лесная красавица уже доставлена в подразделения российской группировки. А еще непременные подарки и письма из дома.

Письма и подарки нашим военнослужащим в Сирии приготовили не только родные, но и земляки-юнармейцы.

Алексей Платонов, Сергей Ким. "ТВ Центр". Сирия.

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