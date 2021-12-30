В США поймали несостоявшегося убийцу Обамы, Байдена и Цукерберга

Мужчина вел список "злых людей"
Правоохранительные органы США арестовали вооруженного мужчину, планировавшего убить бывшего президента Барака Обаму, нынешнего лидера Джо Байдена и основателя Facebook (ныне Meta) Марка Цукерберга.
Преступника задержали во время обычного осмотра дорожным патрулем. В салоне автомобиля 25-летнего работника супермаркета обнаружили винтовку AR-15, боеприпасы, заряженные магазины, бронежилет.
На допросе мужчина рассказал, что у него есть собственный список "злых людей", которых он намеревался убить. списке, помимо Байдена, Обамы и Цукерберга, также значится фамилия главного инфекциониста Соединенных Штатов Энтони Фаучи, передает РИА Новости.
Кроме того, задержанный показал следователям рисунок, где отмечены "слабые места" Белого дома, и сообщил, что не намерен отказываться от своего плана даже в случае освобождения.
Сейчас работник супермаркета сидит в тюрьме. Власти обвинили его в том, что он угрожал бывшему президенту США.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram