В США поймали несостоявшегося убийцу Обамы, Байдена и Цукерберга

Мужчина вел список "злых людей"

Правоохранительные органы США арестовали вооруженного мужчину, планировавшего убить бывшего президента Барака Обаму, нынешнего лидера Джо Байдена и основателя Facebook (ныне Meta) Марка Цукерберга.

Преступника задержали во время обычного осмотра дорожным патрулем. В салоне автомобиля 25-летнего работника супермаркета обнаружили винтовку AR-15, боеприпасы, заряженные магазины, бронежилет.

На допросе мужчина рассказал, что у него есть собственный список "злых людей", которых он намеревался убить. списке, помимо Байдена, Обамы и Цукерберга, также значится фамилия главного инфекциониста Соединенных Штатов Энтони Фаучи, передает РИА Новости.

Кроме того, задержанный показал следователям рисунок, где отмечены "слабые места" Белого дома, и сообщил, что не намерен отказываться от своего плана даже в случае освобождения.

Сейчас работник супермаркета сидит в тюрьме. Власти обвинили его в том, что он угрожал бывшему президенту США.

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