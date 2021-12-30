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Минфин опроверг планы повысить налоги

11:20
  • четверг
  • 30 декабря 2021

В 2021 году была повышена ставка НДФЛ для богатых

Российские власти не планируют новые повышения налогов. Об этом в четверг, 30 декабря, рассказал министр финансов России Антон Силуанов.
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Глава Минфина подчеркнул, что в его ведомстве нет планов по повышению налога на доходы физических лиц, налога на добавленную стоимость и налога на прибыль.

Силуанов также рассказал, что поступления в бюджет от повышенной ставки НДФЛ для высоких доходов в 2021 году составят порядка 80 млрд рублей вместо планировавшихся 60 млрд.

В 2021 году для доходов свыше 5 миллионов рублей в год в России ввели повышенную ставку НДФЛ — не 13%, а 15%. Благодаря этому бюджет дополнительно получит 20 млрд рублей, рассказал министр финансов в интервью телеканалу "Россия 24".

Ранее президент России Владимир Путин подписал поправки в законодательство, освобождающие от налога при продаже квартиры семьи, где воспитывают двух и более детей.

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