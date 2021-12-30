В Хабаровском крае загорелись цистерны с топливом

Крупный пожар тушат в одном из сел

Крупный пожар тушат в Хабаровском крае. В одном из сёл загорелись две цистерны, в которых было несколько десятков тонн топлива.

Горючее разлилось, и огонь моментально охватил площадь 300 квадратных метров. Густой едкий дым распространился по окрестностям. Спасатели не дали пламени перекинуться на расположенные рядом постройки. К данному моменту пожар уже удалось локализовать. Сейчас ликвидируют открытое горение. Причины ЧП выясняют.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram