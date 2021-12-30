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Ученые оценили смертность от "омикрона"

11:43
  • четверг
  • 30 декабря 2021

Исследование провели в ЮАР, где появился новый штамм

Штамм коронавирусной инфекции "омикрон" приводит к меньшему числу летальных исходов среди зараженных им, чем было с его предшественниками. К такому выводу пришли специалисты Университета Претории и Национального института инфекционных заболеваний ЮАР.
В России создали тест на определение "омикрона"

Исследователи наблюдали за пациентами с COVID-19 в городском округе Цване в провинции Гаутенг, где активно распространялся "омикрон". 466 человек были инфицированы новым штаммом, около четырех тысяч человек — другими разновидностями коронавируса.

Показатели смертности и госпитализации в отделения интенсивной терапии составили 4,5% против 21,3% и 1% против 4,3% соответственно. Средняя продолжительность пребывания пациентов в больнице составила четыре дня против 8,8 дня. Средний возраст заболевших — 39 лет и 49 лет.

По мнению ученых, повторение такого тренда в масштабах всего мира даст основания полагать, что "омикрон" является предвестником завершения эпидемической фазы пандемии коронавируса и началом эндемической.

При этом авторы работы оговаривают, что полностью сравнивать волну "омикрона" с каждой из предыдущих волн невозможно — есть трудности с определением точного начала и завершения каждой из них.

Отчет об исследовании опубликован в International Journal of Infectious Diseases.

Ранее исследование показало, что в организмах пациентов, инфицированных штаммом коронавируса "омикрон", вырабатываются антитела, способные нейтрализовать вариант "дельта".

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