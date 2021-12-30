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На МКС поделились рецептом "космической" селедки под шубой

12:26
  • четверг
  • 30 декабря 2021

Приготовить салат в невесомости не так просто

Российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров приготовили на Международной космической станции (МКС) селедку под шубой.

Рецепт пришлось адаптировать к космическим условиям. Тарелку соорудили из подручных материалов, лук нарезали в пакете, чтобы он не разлетелся по всей станции.

Салат, картофельное пюре и яйца космонавты взяли из стандартных рационов, поставляющихся в сублимированном виде. Кусочки картошки достали из консервной банки с надписью "свинина с картофелем".

В качестве верхнего слоя космонавты использовали не просто свеклу, а салат "витаминный мичуринский". Завершили композицию оливки, которые космонавты поместили поверх свекольного слоя.

"Приготовить даже такое простое блюдо, как салат, в космосе не так просто", - отметил Шкаплеров.

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