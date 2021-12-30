Коронавирусом в России заболели 21073 человека

Вылечились 43004 заболевших

В России за минувшие сутки зарегистрировано 21073 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением COVID-19.



Скончались за сутки 926 человек, выздоровели 43004 заболевших.



Больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве - 2661. В Московской области за сутки заболели 977 человек, в Санкт-Петербурге - 1523.

За весь период пандемии в стране выявлено 10479344 случая инфекции. Умерли 307948 пациентов. Выздоровели 9423227 человек.

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