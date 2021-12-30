Коронавирусом в России заболели 21073 человека

Вылечились 43004 заболевших
В России за минувшие сутки зарегистрировано 21073 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением COVID-19.
Скончались за сутки 926 человек, выздоровели 43004 заболевших.
Больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве - 2661. В Московской области за сутки заболели 977 человек, в Санкт-Петербурге - 1523.
За весь период пандемии в стране выявлено 10479344 случая инфекции. Умерли 307948 пациентов. Выздоровели 9423227 человек.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram