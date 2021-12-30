ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Появились новые подробности о переговорах России и США по гарантиям безопасности

12:10
  • четверг
  • 30 декабря 2021

Российскую делегацию возглавит замминистра иностранных дел

Делегацию России на переговорах с США по гарантиям безопасности будет возглавлять заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков. Об этом в четверг, 30 декабря, рассказала официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Курс на агрессию: в ЕС назвали абсурдом требования России по безопасности

Захарова рассказала также, что американскую делегацию возглавит первый заместитель госсекретаря Уэнди Шерман.

Представитель МИД подчеркнула, что альтернативы 10 января как дате проведения переговоров нет. Встреча представителей двух государств пройдет в Женеве.

В повестке переговоров значится обсуждение переданных Россией США проектов договора о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности России и НАТО.

Захарова заявила, что Москва намерена добиваться предоставления твердых гарантий безопасности Российской Федерации, а именно — непродвижения НАТО на восток и отказа альянса от размещения угрожающих России систем вооружений у границ государства, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что президенты США и России не будут участвовать в запланированных на 10 января переговорах в Женеве. С американской стороны организацией встречи занимается Госдепартамент, будут присутствовать также сотрудники Пентагона и Совета национальной безопасности США.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Флаги России и США
Флаги России и США
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.