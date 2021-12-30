Появились новые подробности о переговорах России и США по гарантиям безопасности

Российскую делегацию возглавит замминистра иностранных дел

Делегацию России на переговорах с США по гарантиям безопасности будет возглавлять заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков. Об этом в четверг, 30 декабря, рассказала официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Захарова рассказала также, что американскую делегацию возглавит первый заместитель госсекретаря Уэнди Шерман.

Представитель МИД подчеркнула, что альтернативы 10 января как дате проведения переговоров нет. Встреча представителей двух государств пройдет в Женеве.

В повестке переговоров значится обсуждение переданных Россией США проектов договора о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности России и НАТО.

Захарова заявила, что Москва намерена добиваться предоставления твердых гарантий безопасности Российской Федерации, а именно — непродвижения НАТО на восток и отказа альянса от размещения угрожающих России систем вооружений у границ государства, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что президенты США и России не будут участвовать в запланированных на 10 января переговорах в Женеве. С американской стороны организацией встречи занимается Госдепартамент, будут присутствовать также сотрудники Пентагона и Совета национальной безопасности США.

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