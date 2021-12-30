Диетолог предложила способ оздоровить новогодний стол

Многие праздничные блюда вредят здоровью

Многие блюда, которые россияне традиционно готовят для новогоднего стола, вредны для здоровья и для фигур. О том, как сделать праздничное угощение более здоровым, рассказала кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог, диетолог Ирина Бережная.

Эксперт отметила обилие колбасы, мясных нарезок и икры на столах россиян в праздники. Однако эти продукты содержат много соли и задерживают жидкость в организме. Это, в свою очередь, может вызвать повышение артериального давления, отечный синдром, а также увеличить нагрузку на сердце и почки.

Полезнее будет добавить в меню больше овощей и зелени: они содержат клетчатку, большое количество антиоксидантов и витаминов. Кроме того, поедание овощей снижает аппетит — значит, есть шанс съесть меньше вредной еды, рассказала Бережная в интервью радио Sputnik.

Ранее в ходе опроса выяснилось, сколько лишних килограммов россияне "наедают" в Новый год. Среди набирающих лишний вес 37% полнеют на один-три килограмма, 28% прибавляют меньше одного килограмма, 18% становятся тяжелее на три-пять килограммов, 17% "наедают" свыше пяти килограммов.

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