В Думу внесен законопроект о ежегодных новогодних выплатах пенсионерам

Пожилым россиянам предлагают выплачивать дополнительную пенсию к празднику

На рассмотрение Госдумы в четверг, 30 декабря, внесен законопроект о ежегодных предновогодних выплатах пенсионерам.

Авторами законодательной инициативы выступили группа депутатов от фракции ЛДПР во главе с ее лидером Владимиром Жириновским, а также сенаторы Елена Афанасьева и Ирина Кожанова.

Согласно пояснительной записке к документу, такие ежегодные выплаты перед Новым годом позволят пенсионерам достойно отметить праздник. Получателями выплат, в случае их введения, могут стать работающие и неработающие пенсионеры, обладатели пенсий по государственному пенсионному обеспечению и "военных" пенсий.

Размер выплаты будет зависеть от величины пенсии: предлагается установить ее в размере получаемой гражданином пенсии на дату предоставления ему данной пенсионной выплаты.

Если парламент одобрит законопроект, он может вступить в силу с 1 июля 2022 года, сообщает АГН "Москва".

В Министерстве труда и соцзащиты населения между тем заявили, что введение ежегодных предновогодних выплат пенсионерам не обсуждается. Об этом рассказал глава ведомства Антон Котяков.

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