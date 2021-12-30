Газовый баллон взорвался в жилом доме в Ялте

Есть пострадавшие

В Ялте горит многоквартирный жилой дом, пожар тушат по повышенному уровню сложности.

ЧП произошло на улице Таврической. По предварительным данным, пожару предшествовал взрыв газового баллона. Есть угроза распространения огня, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Крым. Площадь пожара уточняется.

Из дома эвакуировали 20 человек. Известно о двух пострадавших. Погибших нет.

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