Глава "Вектора" оценил данные о летальности "омикрона"

Информации о новом штамме пока мало

Исследования в ЮАР, показавшие сравнительно низкую смертность от штамма коронавируса "омикрон", не дают возможности сделать аналогичные выводы в отношении других стран. Об этом рассказал руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семенов.

Ранее появились данные об исследовании, проведенном в ЮАР. Местные специалисты пришли к выводу, что смертность среди зараженных "омикроном" ниже, чем у пациентов с другими разновидностями коронавируса.

Комментируя эти данные, Семенов отметил особенности ЮАР: в этой стране, как и в других африканских государствах, много молодежи, а лиц старше 60 лет гораздо меньше, чем в любой европейской стране. При этом в Южной Африке коллективный иммунитет превысил 70%, поскольку многие уже переболели.

Кроме того, имеются различия в этническом и расовом составе населения, поэтому экстраполировать вывода южноафриканских исследователей на Европу и Россию нельзя.

С учетом этого делать вывод, что "омикрон" будет в разы менее смертельным и в других странах, рано. Эксперт предложил дождаться формирования полной картины в Европе, где новый штамм начал активно распространяться только в последние две-три недели.

Глава "Вектора" предположил, что делать выводы можно будет только в середине января, сообщает РИА Новости.

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