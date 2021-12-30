Мэра Томска Кляйна приговорили к двум годам колонии

Экс-градоначальник может обжаловать приговор

Советский районный суд Томска вынес приговор отстраненному мэру Ивану Кляйну.

Кляйна судили за злоупотребление полномочиями и незаконное предпринимательство, передает ТАСС. Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.

"Суд <…> назначил наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 200 тысяч рублей, с лишением права занимать определенные должности сроком на три года", - сообщили в Следственном комитете.

Мэра Томска Ивана Кляйна задержали по подозрению в превышении должностных полномочий прямо во время проведения селекторного завещания 13 ноября 2020 года. По данным следствия, в 2016 году мэр дал указание подчиненному внести в геоинформационную систему "Геокад" недостоверные сведения о том, что предприятие ОАО "Томское пиво", основным акционером которого он является, имеет 300-метровую санитарно-защитную зону. Это стало основанием для отказа застройщику в возведении там жилых высоток. Сумма ущерба составляет не менее 11 миллионов рублей. Свою вину мэр отрицает.

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