ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Мэра Томска Кляйна приговорили к двум годам колонии

13:21
  • четверг
  • 30 декабря 2021

Экс-градоначальник может обжаловать приговор

Советский районный суд Томска вынес приговор отстраненному мэру Ивану Кляйну.
Суд отстранил мэра Томска Кляйна от должности

Кляйна судили за злоупотребление полномочиями и незаконное предпринимательство, передает ТАСС. Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.

"Суд <…> назначил наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 200 тысяч рублей, с лишением права занимать определенные должности сроком на три года", - сообщили в Следственном комитете.

Мэра Томска Ивана Кляйна задержали по подозрению в превышении должностных полномочий прямо во время проведения селекторного завещания 13 ноября 2020 года. По данным следствия, в 2016 году мэр дал указание подчиненному внести в геоинформационную систему "Геокад" недостоверные сведения о том, что предприятие ОАО "Томское пиво", основным акционером которого он является, имеет 300-метровую санитарно-защитную зону. Это стало основанием для отказа застройщику в возведении там жилых высоток. Сумма ущерба составляет не менее 11 миллионов рублей. Свою вину мэр отрицает.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Иван Кляйн
Иван Кляйн
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.