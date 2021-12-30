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Королевские гвардейцы в Лондоне промаршировали по ребенку

14:48
  • четверг
  • 30 декабря 2021

Инцидент попал на видео

Неэтичное поведение королевских гвардейцев. Солдат элитного подразделения британских вооружённых сил в буквальном смысле промаршировал по ребёнку.

Мальчик приехал посмотреть на достопримечательности Лондона и случайно оказался на пути военных. За мгновение до инцидента гвардеец крикнул ему уйти с дороги, после чего грубо толкнул, сбил с ног, перешагнул и пошёл дальше.

В министерстве обороны сообщили, что знают о происшествии, и подчеркнули, что туристов заранее предупредили о приближении караула. В ведомстве заявили, что солдат проверил самочувствие ребёнка после его падения. На кадрах этого не видно.

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