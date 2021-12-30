Мишустин сводил ребенка на кондитерскую фабрику

Премьер исполнил желание маленького Миши из Орловской области

В канун Нового года Михаил Мишустин принял участие в благотворительной акции "Елка желаний". Он исполнил мечту пятилетнего Миши Спиридонова из Орловской области.

Мальчик очень хотел побывать на кондитерской фабрике, куда Мишу с мамой пригласил премьер. Вместе они осмотрели музей шоколада, где представлены съедобные скульптуры. Затем на мастер-классе научились делать конфеты. А после прошли в цех и своими глазами увидели, как производят сладости в промышленных масштабах. Без дегустации, конечно, тоже не обошлось. Пробовали прямо с конвейера.

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