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Мишустин сводил ребенка на кондитерскую фабрику

18:06
  • четверг
  • 30 декабря 2021

Премьер исполнил желание маленького Миши из Орловской области

В канун Нового года Михаил Мишустин принял участие в благотворительной акции "Елка желаний". Он исполнил мечту пятилетнего Миши Спиридонова из Орловской области.

Мальчик очень хотел побывать на кондитерской фабрике, куда Мишу с мамой пригласил премьер. Вместе они осмотрели музей шоколада, где представлены съедобные скульптуры. Затем на мастер-классе научились делать конфеты. А после прошли в цех и своими глазами увидели, как производят сладости в промышленных масштабах. Без дегустации, конечно, тоже не обошлось. Пробовали прямо с конвейера.

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