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Песков объяснил расхождение данных о коллективном иммунитете в России

13:40
  • четверг
  • 30 декабря 2021

Погрешность неизбежна, заявили в Кремле

Разница в данных о коллективном иммунитете россиян к коронавирусной инфекции объясняется различными методиками расчета данного показателя. Об этом в четверг, 30 декабря, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Как пояснил представитель Кремля, цифры могут различаться из-за разных методик, поэтому "в целом трудно назвать цифры точные, и к ним не следует относиться с точки зрения абсолютной точности".

Погрешность, по словам Пескова, неизбежна, поскольку имеется вопрос: учитывать ли при подсчетах коллективного иммунитета людей, которые сделали прививки год назад и до сих пор не ревакцинировались.

При этом пресс-секретарь главы государства заверил, что Владимир Путин обращает большое внимание на то, какими цифрами оперируют разные ведомства и какие цифры называет вице-премьер (Татьяна Голикова — прим. ред.).

Всех остальных Песков призвал помнить, что имеется "определенный допуск", сообщает РИА Новости.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что уровень коллективного иммунитета в Российской Федерации по состоянию на 24 декабря составил 60,4%. Однако руководитель ведомства Анна Попова 28 декабря на неформальной встрече глав государств — членов СНГ заявила, что показатель приближается к 56%.

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