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В Кремле рассказали о планах Путина на январские выходные

14:01
  • четверг
  • 30 декабря 2021

Глава государства продолжит рабочие встречи

В нерабочие январские дни президент России Владимир Путин продолжит работать. Об этом в четверг, 30 декабря, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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Как отметил представитель Кремля, глава государства в целом планирует продолжение рабочих встреч. В частности, они состоятся в середине зимних праздников.

Публичных мероприятий в эти дни в рабочем графике президента нет, цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее Дмитрий Песков рассказал, как украсили рабочий кабинет президента в Кремле к зимним праздникам.

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