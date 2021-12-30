В Кремле рассказали о планах Путина на январские выходные

Глава государства продолжит рабочие встречи
В нерабочие январские дни президент России Владимир Путин продолжит работать. Об этом в четверг, 30 декабря, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Как отметил представитель Кремля, глава государства в целом планирует продолжение рабочих встреч. В частности, они состоятся в середине зимних праздников.
Публичных мероприятий в эти дни в рабочем графике президента нет, цитирует Пескова РИА Новости.
Ранее Дмитрий Песков рассказал, как украсили рабочий кабинет президента в Кремле к зимним праздникам.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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