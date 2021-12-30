Собянин осмотрел новый лыжный центр в Салтыковском лесопарке

Летом там можно будет взять напрокат велосипеды и самокаты

Новый центр проката инвентаря "Московский спорт" открылся в Салтыковском лесопарке. Его сегодня осмотрел Сергей Собянин. Там можно взять напрокат лыжи, тюбинги для катания с горок или палки для скандинавской ходьбы.

Также по соседству в этом году было завершено строительство профессионального футбольного поля. Здесь качественное искусственное покрытие, трибуны почти на 500 мест, а медиасистема позволяет проводить не только матчи, но и развлекательные мероприятия. В свободное время здесь могут играть все желающие. С юными футболистами сегодня пообщался мэр Москвы.

"По просьбам жителей Новокосино и Косино-Ухтомского мы провели первый этап благоустройства Салтыковского лесопарка, навели элементарный порядок и создали минимальную инфраструктуру для отдыха на территориях, прилегающих к жилым домам. В том числе, мы открыли новый пункт проката спортивного инвентаря, который зимой будет работать как лыжный центр, а летом здесь можно будет взять велосипеды и самокаты", – отметил Собянин.

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