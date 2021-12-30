До главного лотерейного розыгрыша года от "Русского лото" остаётся 2 дня

В этот раз на кону более 2,5 миллиарда рублей

Уже послезавтра состоится главный лотерейный розыгрыш года – "Новогодний миллиард" от "Русского лото". Участие в новогоднем тираже "Русского лото" уже стало доброй семейной традицией для миллионов россиян из самых разных уголков нашей страны. Россияне приобретают лотерейные билеты не только для себя, но и в подарок на Новый год родным и близким, чтобы 1 января собраться вместе, посмотреть прямой эфир розыгрыша "Русского лото" и дать шанс удаче! К слову, повезёт очень и очень многим, ведь в этот раз на кону более 2,5 миллиарда рублей!

Очередь за лотерейными билетами. Здесь у каждого своя система. И каждый верит в чудо. Особенно в новогоднее.

"Новогодний тираж - это самый знаковый за весь год, поэтому всегда бывает много народ", - говорит специалист по работе с клиентами "Столото" Наталья Трунова.

Через два дня "Русское лото" разыграет главный приз - "Новогодний миллиард".

Один из победителей прошлых лет - Николай Мирошниченко, водитель из Екатеринбурга. В 2019 году он выиграл половину "Новогоднего миллиарда". Первый приз мужчина разделил с Любовью Догоровой из Санкт-Петербурга. Вот Николаю и его супруге вручают символический чек на 500 миллионов.

"Главный приз новогоднего тиража "Русского лото" - 1 миллиард рублей. А это значит, что с вероятностью более 65% в стране появится еще один лотерейный миллиардер. С меньшей вероятностью миллиард разделят два или более участников. Главный приз будет разыгран гарантированно: его обладателем станет тот или те, у кого раньше других совпадут все 15 чисел в одном из полей билета: верхнем или нижнем, с номерами бочонков, вытащенных из мешка", - отметила операционный директор по маркетингу "Столото" Варвара Басанович.

Кстати, помимо главного приза в 1 миллиард рублей, в новогоднем тираже "Русского лото" будут разыграны 100 призов по 1 миллиону рублей и тысячи других денежных призов.

Самый ожидаемый тираж года пройдёт уже первого января в 15:30 по Москве в прямом эфире одного из федеральных телеканалов, а также в социальных сетях "Столото" и на столичных медиафасадах.

Ксения Игнатова, Андрей Корнилов и Вячеслав Казаков. "ТВ Центр".

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