В России выявили 103 заболевших "омикроном"

Это вернувшиеся из-за границы люди

В России выявили 103 случая заражения новым штаммом-коронавируса "омикрон".

Об этом заявила главный санитарный врач России Анна Попова. Роспотребнадзор проводит выборочное тестирование на "омикрон" почти со всех рейсов, прибывающих из стран, где уже зафиксирован новый штамм.

"Это люди приехавшие, люди очень близко с ними контактировавшие. Очаги локализованы все", - сказала Попова интервью "России 24".

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что делать выводы о смертельности "омикрона" можно будет только в середине января. Нужно дождаться формирования полной картины в Европе, где новый штамм начал активно распространяться только в последние две-три недели.

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