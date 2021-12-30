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Попова оценила иммунитет от "Спутника V" для сдерживания "омикрона"

14:21
  • четверг
  • 30 декабря 2021

Вакцинация остается самым эффективным способом борьбы с коронавирусом

Иммунитет, который формируется после вакцинации от коронавирусной инфекции препаратом "Спутник V", достаточен для сдерживания штамма "омикрон". Об этом в четверг, 30 декабря, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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Главный санитарный врач страны сослалась на результаты исследования двух наших научно-исследовательских организаций, проведенных независимо друг от друга. Они свидетельствуют, что поствакцинальный иммунитет после "Спутника V" абсолютно достаточен для того, чтобы сдерживать распространение и нового штамма "омикрон".

Это очень важно, так как основная часть населения России привита именно вакциной "Спутиник V", пояснила Попова.

Глава Роспотребнадзора также отметила в интервью телеканалу "Россия 24", что вакцинация — единственный способ защитить себя от COVID-19 и прекратить передачу вируса, потому что вирус может быть передан только людям неиммунным.

28 декабря министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что более 1,3 млн россиян привились от коронавируса за последнюю неделю. Министр подчеркнул, что мобильные и стационарные пункты вакцинации организованы на самом высоком уровне. Вакцины от COVID-19 запасено достаточное количество.

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