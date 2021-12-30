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Росстат улучшил оценку спада ВВП России в 2020 году

14:41
  • четверг
  • 30 декабря 2021

Показатель изменен с 3% на 2,7%

Глубина падения валового внутреннего продукта (ВВП) России в 2020 году составила не 3%, а 2,7%. Об этом в четверг, 30 декабря, рассказали в Росстате.

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Уточненные данные свидетельствуют, что в номинальном выражении ВВП за 2020 год составил 107,315 трлн рублей (-2,7% к показателю 2019 года).

При этом рост ВВП России в 2019 году также скорректирован — до 2,2% с 2%. В номинальном выражении ВВП в последнем допандемийном году составил 109,608 трлн рублей.

В Росстате пояснили, что уточнение оценок основано на годовых итогах федеральных статистических наблюдений и данных ФТС России о динамике внешнеторговых операций за 2020 год относительно 2019 года, сообщает РИА Новости.

Ранее министр экономического развития Максим Решетников рассказал, что ВВП России по результатам 2021 года может увеличиться на 4,3%. Ранее предполагалось, что показатель вырастет на 4,2%.

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