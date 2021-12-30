Путин подписал закон о запрете списания соцвыплат за долги

Только один счет будет иметь иммунитет
Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете автоматического списания единовременных социальных выплат за долги.
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно закону, банкам будет запрещено списывать соцвыплаты государства в счет погашения задолженности по потребительским кредитам без разрешения заемщика. В документе указано, что только один счет будет иметь иммунитет.
Ранее Путин подписал закон о создании единой государственной системы биометрических данных.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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