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Путин оценил вклад РФПИ в российскую экономику

15:13
  • четверг
  • 30 декабря 2021

Привлечено достаточно много средств, сказал президент

Десятки тысяч рабочих мест и миллиарды привлечённых средств. Итоги работы Российского фонда прямых инвестиций за 10 лет его существования сегодня подвели в Кремле. Владимир Путин встретился с генеральным директором организации Кириллом Дмитриевым.

Он рассказал президенту о шести основных направлениях деятельности. В их числе развитие регионов, импортозамещение и повышение эффективности работы компаний. В рамках проектов по созданию инфраструктуры построен железнодорожный мост между Россией и Китаем. В сфере медицины открыто 40 новых перинатальных центров. Фонд занимается продвижением вакцин "Спутник V" и "Спутник Лайт" за границей. Зарубежные исследования доказывают их эффективность.

"Большой путь пройден, привлечено достаточно много средств в экономику России. Налажены партнерские отношения со многими суверенными фондами в мире, с частными фондами. И в последнее время вы еще достаточно активно занимаетесь продвижением нашей вакцины "Спутник V" за рубежом", - сказал Путин.

"За это время мы инвестировали уже более двух триллионов рублей с нашими партнерами. На каждый рубль привлекли девять рублей от наших партнеров. 40 миллиардов долларов привлекли в совместные фонды, из которых четыре миллиарда – это автоматические инвесторы, которые с нами вкладывают. И создали уже 100 тысяч рабочих мест в России. Соответственно, у нас доходность выше, чем у многих индексов. И фонд благодаря Вашей поддержке хорошо работает", - сообщил Дмитриев.

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