Путин подписал закон о создании единой системы биометрических данных

Россияне смогут самостоятельно размещать в системе свои биометрические образцы

Президент России Владимир Путин в четверг, 30 декабря, подписал закон о создании единой государственной системы биометрических данных.

Согласно документу, россияне получат возможность самостоятельно размещать свои биометрические образцы, без посещения государственного органа или уполномоченной организации.

Использовать биометрию, размещенную в системе, можно будет в случаях, которые определят в специальном правительственном перечне.

Государственные органы, которым требуется биометрия для идентификации и аутентификации, будут проходить специальную аккредитацию. Их обяжут использовать только векторы, полученные из единой биометрической системы в результате преобразования размещенных в ней данных, из которых невозможно восстановить первоначальные биометрические персональные данные.

Наряду с этим 1 января 2022 года на 1 сентября 2022 года переносится вступление в силу требований об использовании для идентификации и аутентификации посредством биометрических персональных данных государственных информационных систем или иных информационных систем вместо единой биометрической системы.

Закон опубликован на официальном портале правовой информации.

Ранее министр транспорта России Виталий Савельев рассказал, что биометрические данные будут применяться для оплаты проезда и досмотра пассажиров во всех общественных видах транспорта уже к 2024 году.

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