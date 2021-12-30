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В Москве открыто около полутора тысяч катков

15:12
  • четверг
  • 30 декабря 2021

Для москвичей будут открыты ярмарки и фестивали

В этом году из-за пандемии широких гуляний в столице не будет, но мероприятий на улице никто не отменял.

В столице  открыто около полутора тысяч катков. Так на ВДНХ прокатиться с ветерком можно на самой большой ледовой площадке в окружении праздничных декораций и гирлянд.

Своих гостей ждет и новый каток на Павелецкой площади, расположенный на крыше нового торгового центра.

А еще для москвичей и гостей столицы все каникулы будут работать ярмарки и фестивали. А погода в новогодние праздники будет располагать к длинным прогулкам.

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Каток
Каток
Каток
Каток
Каток
Каток на ВДНХ
Каток на ВДНХ
Каток на ВДНХ
Каток на ВДНХ
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