Директор Хлебниковой прокомментировал слухи о выписке певицы

Звезда находится в больнице после пожара

Сообщения о выписке певицы Марины Хлебниковой из больницы не соответствуют действительности. Об этом рассказал директор артистки Данила Прайс.

Как пояснил Прайс, в настоящее время ни пациентке, ни медикам неясно, когда Хлебникова сможет покинуть больницу, поэтому непонятно, откуда могла взяться информация о выписке, сообщает ТАСС.

Пожар в квартире 56-летней певицы на Ратной улице в Москве произошел вечером 18 ноября. Возгорание началось с кровати Хлебниковой. Предварительно, певица уснула, не потушив сигарету. Пострадали два человека, включая саму артистку.

Хлебникову доставили в НИИ имени Н. В. Склифосовского и подключили к ИВЛ. Артистке предстоит несколько операций. Одну из них ей уже сделали в Москве: вмешательство проводилось на коже.

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