Голикова призвала с осторожностью снимать антиковидные ограничения

Также следует наращивать темпы вакцинации

Заболеваемость коронавирусом в России снижается. Несмотря на это, к снятию антиковидных ограничений регионам надо относиться осторожно, предупредила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Обращаюсь к регионам: несмотря на снижение заболеваемости, осторожно относиться к снятию ограничений и наращивать темпы вакцинации и ревакцинации на каникулах", - цитирует Голикову оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

Вице-премьер подчеркнула, что предупреждение особенно актуально с учетом распространении нового штамма "омикрон". Голикова также сообщила, что уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России вырос до 61,8%. Полностью вакцинированы от коронавируса 74 539 609 россиян, передает РИА Новости.

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