Гороскоп на сегодня, 31 декабря, дня всех знаков зодиака

Овнов потянет на рисковые проекты, а Козерогам звезды рекомендуют все деловые встречи

Гороскоп на сегодня, 31 декабря, составлен астрологом Юлией Рыж специально для утреннего канала "Настроение" ("ТВ Центр").

Овны

Вас потянет на рисковые проекты. Но звезды говорят: высока вероятность обмана, поэтому лучше отказаться. Переключайтесь в режим "праздник"!

Тельцы

У вас есть целый день, чтобы завершить накопившиеся задачи, разобраться с хламом в доме и в голове. Затем сходите на тренировку и начинайте отмечать!

Близнецы

Энергетически сложный день. Он принесёт сомнения в словах и действиях. Поэтому не пытайтесь искать ответы на вопросы, отмените встречи. И просто наслаждайтесь спокойствием.

Раки

Сегодня вам покажется, что все настроены против вас, но это не так. Заручитесь поддержкой самого близкого человека и с головой окунитесь в праздник.

Львы

С утра мир будет настроен к вам дружелюбно. Но к вечеру ваши взаимоотношения с ним могут поменяться. Постарайтесь не проявлять эмоций и спокойно готовиться к вступлению в новый год.

Девы

День покажется трудным, раздражающим, не поддающимся аналитике. Займитесь планированием, общением с детьми, уходом за цветами: эти процедуры подарят вам позитивный настрой.

Весы

Сегодня вас буквально спасет свойственная вам черта - находить прекрасные цветы даже в зарослях сорняков. Уделите время себе и отдыху, а вечером отправляйтесь в веселую компанию!

Скорпионы

День окажется благоприятным для общения с близкими, времяпровождения со второй половинкой, деловых переговоров и публичных выступлений. Дар убеждения - ваш главный инструмент сегодня.

Стрельцы

Сегодня вам придется закончить отношения, которые давно представляют собой чемодан без ручки. Не бойтесь! Вы твердо стоите на ногах и так же твердо отправитесь в будущее налегке!

Козероги

Дайте себе полноценно расслабиться, тогда разум очистится и сможет подарить новые ценные идеи. Отмените все встречи и рабочие моменты. Не поверите, но именно так вы окажетесь более продуктивны.

Водолеи

Сегодня вам придётся иначе взглянуть на свои жизненные устои. Из-за некоторых из них вы закрываете дверь в счастливое будущее. Сходите к психологу или пообщайтесь с друзьями, чтобы поймать озарение.

Рыбы

Мысли, которые посещают в последние несколько дней, окажутся реальностью. Они появятся в виде авторитетного человека, ценного разговора. Вселенная ведет вас и заботится о вашем благополучии.

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