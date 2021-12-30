Россиян предупредили о мошенничестве под видом новогодних подарков

Аферисты направляют сообщение об оплате некой подписки с карты кредитной организации
Злоумышленники используют бренды банков, чтобы коммуницировать от их имени через мессенджеры. Об этом рассказали в пятницу "Почта банке", отметив, что одна из наиболее опасных схем обмана - реклама новогодних и рождественских акций и подарков от имени кредитных организаций.
Кроме того, мошенники направляют сообщение об оплате некой подписки с карты кредитной организации, для отмены которой сотруднику необходимо назвать данные пластиковой карты и код из SMS.
Специалисты отмечают - настоящие банки и сервисы не рассылают информацию о совершенных платежах в мессенджерах, передает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что злоумышленники могут звонить с просьбами оплатить долги, получить бонусы за рабочий стаж, воспользоваться новогодними предложениями для оплаты товаров или перевести деньги на "безопасный счет".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram