Россиян предупредили о мошенничестве под видом новогодних подарков

Аферисты направляют сообщение об оплате некой подписки с карты кредитной организации

Злоумышленники используют бренды банков, чтобы коммуницировать от их имени через мессенджеры. Об этом рассказали в пятницу "Почта банке", отметив, что одна из наиболее опасных схем обмана - реклама новогодних и рождественских акций и подарков от имени кредитных организаций.

Кроме того, мошенники направляют сообщение об оплате некой подписки с карты кредитной организации, для отмены которой сотруднику необходимо назвать данные пластиковой карты и код из SMS.

Специалисты отмечают - настоящие банки и сервисы не рассылают информацию о совершенных платежах в мессенджерах, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что злоумышленники могут звонить с просьбами оплатить долги, получить бонусы за рабочий стаж, воспользоваться новогодними предложениями для оплаты товаров или перевести деньги на "безопасный счет".

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