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Уровень коллективного иммунитета в России приблизился к 62%

15:40
  • четверг
  • 30 декабря 2021

Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в России достиг 61,8%. Об этом в четверг, 30 декабря, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.
Ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась к праздникам

Замглавы кабмина уточнила, что к настоящему времени прививку первым компонентом вакцины от коронавируса сделали 78 694 436 человек, полностью прошли вакцинацию 74 539 609 россиян.

При этом выделяются четыре региона-лидера, где уровень коллективного иммунитета превышает 80%: Севастополь (90,2%), Санкт-Петербург (80,9%), Чукотка (80,7%) и Карелия (80,4%).

В то же время близки к достижению отметки 80% по уровню коллективного иммунитета Республика Тыва (78,1%) и Московская область (77,2%).

Голикова призвала регионы с осторожностью подходить к снятию ограничений и наращивать темпы вакцинации и ревакцинации в период зимних праздников с учетом распространения в мире штамма "омикрон", сообщает АГН "Москва".

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, чем вызвано расхождение в данных по коллективному иммунитету — дело в разных методиках подсчета.

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