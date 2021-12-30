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Саратов выйдет на второе место по площади среди городов России

15:59
  • четверг
  • 30 декабря 2021

К городу присоединят несколько десятков окрестных сел

Саратов с 1 января 2022 года будет занимать второе место среди российских городов по площади. Об этом рассказали в городской администрации.
Названы российские города — претенденты на проведение ОИ-2036

Площадь Саратова существенно увеличится благодаря включению в черту города 79 окрестных сел, прежде входивших в Саратовский муниципальный район. В итоге площадь города вместо прежних 400 квадратных километров будет составлять почти 2,4 тысячи. Более значительная площадь среди российских городов — только у Москвы.

Наряду с площадью возрастет и численность населения Саратова — примерно до 900 тысяч человек.

Жители сел, включаемых в городскую черту, сохранят право на сельские льготы, социальная инфраструктура сокращаться не будет, а в целом город получит возможность для дальнейшего развития, цитирует представителя саратовской администрации РИА Новости.

Ранее были названы российские города с самой неблагоприятной экологической обстановкой. Саратов вошел в топ-10: экологию в родном городе отрицательно оценили 39% жителей.

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