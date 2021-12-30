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Каждый второй потребкредит в России выдали в "Сбере"

16:03
  • четверг
  • 30 декабря 2021

Компания подвела предварительные итоги работы за 2021 год

В "Сбере" за год выдали 11 миллионов потребительских кредитов на 2,6 триллиона рублей. Об этом говорится в предварительном отчете компании о работе за 2021 год.

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"Каждый второй потребкредит в России выдаётся в "Сбере", — сообщили "ТВ Центру" в пресс-службе банка.

Россияне также активно оформляли кредиты на жилье и образование. Ипотеку взяли больше миллиона семей, а льготный образовательный кредит — 25 тысяч человек.

"В 2021 году мы заплатили рекордные дивиденды — 422 миллиарда рублей, из которых половина пошла в бюджет страны", — рассказали в "Сбере".

В отчете компании говорится и о научной работе сотрудников. В частности, "Сбер" запустил суперкомпьютер ChristofariNeo и продолжает работу над беспилотниками.

"Наши ИИ-решения помогают бороться с коронавирусом, предсказывать лесные пожары и наводнения. "Сбер" создал первую в мире нейронную сеть ruDALL-E, которая способна создавать изображения на основе текстового описания на русском языке", — перечислили в "Сбере".

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