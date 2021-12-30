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Жириновский рассказал, как пытался спасти Саддама Хусейна

16:05
  • четверг
  • 30 декабря 2021

Иракскому лидеру предлагали переехать в Москву

Перед началом военной кампании США против Ирака бывшему президенту страны Саддаму Хусейну предлагали переехать в Москву вместе с семьей. Иракский лидер мог вывезти также средства и архивы.

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"Я ему по-товарищески советовал сыновей отправить в Москву, архивы, деньги. В перспективе в случае необходимости тоже переехать в Москву, но он не стал этого делать. Это была его ошибка", - рассказал в интервью РИА Новости лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

30 декабря исполняется 15 лет со дня казни Саддама Хусейна. Американские войска вторглись в Ирак под предлогом поиска оружия массового поражения, которого так и не нашли. Хусейн скрывался от американцев около полугода. Саддама схватили в декабре 2003 года недалеко от его родного города Тикрита, через три года приговорили к смертной казни через повешение.

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