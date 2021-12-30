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Вход на Красную площадь в Москве закроют 31 декабря

16:30
  • четверг
  • 30 декабря 2021

Это связано с эпидситуацией в столице

Вход на Красную площадь в Москве ограничат с 17:00 31 декабря. Такое решение принято в связи с эпидемиологической ситуацией.

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"После 17:00 часов 31 декабря 2021 года доступ граждан на Красную площадь города Москвы будет ограничен", - сообщили в пресс-службе Департамента региональной безопасности столицы.

Поясняется, что такие меры принимаются в связи с пандемией коронавирусной инфекции, из-за которой в городе сохраняется ряд ограничений. Это профилактическая мера, направленная на то, чтобы избежать значительного скопления людей, приводит сообщение департамента ТАСС.

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