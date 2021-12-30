Россиянам обеспечат бесплатный доступ к популярным соцсетям

Речь идет об отечественных ресурсах

Россиянам обеспечат бесплатный доступ к популярным отечественным соцсетям. Площадки с ежесуточной аудиторией более 5 миллионов пользователей будут включены в перечень значимых информационных ресурсов.

"По предложению Минцифры в перечень, в частности, могут включаться наиболее популярные отечественные социальные сети с ежесуточной аудиторией более пяти миллионов пользователей", - сообщает пресс-служба российского правительства.

Постановление о правилах ведения перечня таких ресурсов подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ устанавливает критерии отбора подобных сайтов. В частности, на таком ресурсе должно быть размещено не менее 5 тысяч страниц органов власти, государственных средств массовой информации и обязательных общедоступных каналов.

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