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Лавров исполнил мечту мальчика из Петербурга о встрече с Никитой Михалковым

18:11
  • четверг
  • 30 декабря 2021

Глава МИД также предложил мальчику посетить здание министерства

В акции "Елка желаний" принял участие министр иностранных дел России. Сергей Лавров исполнил мечту Станислава из Санкт-Петербурга и познакомил его с Никитой Михалковым.

Свое желание Станислав объяснил тем, что ему очень нравится творчество режиссера. Первая встреча с мэтром уже состоялась - онлайн. Однако вскоре после Нового годы Станислав приедет в Москву, и лично поговорит с Никитой Михалковым, сообщает "ТВ Центр".

В качестве бонуса Сергей Лавров обещал мальчику экскурсию в МИД.

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