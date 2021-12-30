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Два десятка человек эвакуированы из-за пожара в жилом доме в Туапсе

17:07
  • четверг
  • 30 декабря 2021

Известно об одном пострадавшем

Один человек пострадал во время пожара в пятиэтажном жилом доме в Туапсе. Спасатели эвакуировали из горящего здания 24 человека.

"В 15:43 мск четверга поступило сообщение о возгорании в пятиэтажном доме по ул. Фрунзе. По прибытию к месту первых подразделений установлено, что произошло возгорание в пятиэтажном жилом доме на втором этаже на площади 30 кв.м", - сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Причины пожара уточняются. По некоторым данным, возгоранию предшествовал взрыв газа. Открытое горение было ликвидировано в течение часа, передает "Интерфакс".

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