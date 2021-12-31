В России за сутки выявлено 20638 больных коронавирусом

Зарегистрировано ещё одно лекарство от COVID-19

За сутки в России зафиксировано 20 638 случаев заражения коронавирусом, всего с февраля 2020 года выявлено 10 499 982 человека с COVID-19, умерло 308 860 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. В Москве зарегистрировано 2 739 больных, всего в столице 2 030 744 инфицированных, скончался 36 771 пациент.

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 6 ноября 2021 года – 41 335 человек, максимум в Москве был зарегистрирован 19 июня 2021 года – 9 120 человек.

В последнюю неделю года Минздрав зарегистрировал препарат от коронавируса на базе плазмы крови. Лекарство называется "Ковид-глобулин", оно успешно прошло клинические испытания.

Препарат разработали в одной из структур госкорпорации Ростех, он содержит плазму людей с антителами к коронавирусу и наиболее эффективен при использовании на ранних стадиях болезни.

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