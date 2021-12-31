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В Москве вылечились от коронавируса более 1,8 миллиона человек

11:56
  • пятница
  • 31 декабря 2021

Больных становится меньше

За прошедшие сутки в Москве выздоровели ещё 2 726 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. Общее число людей, вылечившихся от COVID-19, достигло в столице 1 868 696.
Ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась к праздникам

Тест-системы для выявления штамма "омикрон" в России были сделаны за неделю. Как сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, сегодня уже проводится скрининг для выявления этой мутации вируса.

В декабре директор Центра "Вектор" Ринат Максютов заявлял, что в научных организациях Роспотребнадзора разработан тест, способный не просто может выявлять коронавирус, но и определять сразу, "омикрон" это или нет.

По данным на 31 декабря, в России диагноз COVID-19 поставлен 10 499 982 пациентам, умерли с начала пандемии 308 860 человек. В Москве больных зарегистрировано 2 030 744, в мире более 286 миллионов человек заразились коронавирусом, умерло более 5,4 миллиона человек.

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