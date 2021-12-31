Число заболевших коронавирусом в мире достигло 286 миллионов

Стремительно распространяется штамм "омикрон"

Число инфицированных коронавирусом в мире перешагнуло очередную психологическую отметку в 286 миллионов, скончались от осложнений болезни более 5,4 миллиона человек. Прирост заболевших за неделю составил более пяти миллионов.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, куда стекается информация со всего мира, США остаются на первом месте по числу заболевших – 54,2 миллиона человек, там умерли от осложнений болезни более 824 тысяч.

На втором месте – Индия, там заразившихся 34,8 миллиона, третью строчку занимает Бразилия – 22,2 миллиона инфицированных. На четвёртом месте находится Великобритания с 12,8 миллиона больных. Замыкает пятёрку Россия – у нас в стране с начала пандемии заразились коронавирусом более 10,4 миллиона человек.

Меньше всего больных зарегистрировано на Соломоновых островах - 20 человек, в Вануату всего семеро заболевших, в Кирибати выявлено двое инфицированных.

Учёные из ЮАР раскрыли данные по смертности от омикрон-штамма. Оказывается, что он имеет уровень смертности на 75% меньше по сравнению с прошлыми волнами заболевания, вызванными другими мутациями. Исследователи предположили, что если такие результаты будут получены и в других странах мира, то это может приблизить окончание пандемии.

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