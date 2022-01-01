В России за сутки менее 20 тысяч человек заболели коронавирусом

После праздников ситуация может измениться

За сутки в России зафиксирован 19 751 случай заражения коронавирусом, всего с февраля 2020 года выявлено 10 499 982 человека с COVID-19, умерло 309 707 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. В Москве зарегистрировано 2 472 больных, всего в столице 2 033 216 инфицированных, скончались 36 838 пациентов.

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 6 ноября 2021 года – 41 335 человек, максимум в Москве был зарегистрирован 19 июня 2021 года – 9 120 человек.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила ухудшения ситуации с коронавирусом после новогодних каникул. В эти дни увеличится количество контактов между людьми и это может спровоцировать рост заболеваемости. По словам Поповой, такая ситуация требует готовности всех уровней системы здравоохранения.

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