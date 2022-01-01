Московские врачи вылечили ещё 2358 больных коронавирусом

В столице пока не планируются новые ограничения

За прошедшие сутки в Москве выздоровели ещё 2 358 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. Общее число людей, вылечившихся от COVID-19, достигло в столице 1 871 054.

Сергей Собянин пообещал вводить минимальные ограничения из-за "омикрона". Мэр Москвы заявил в эфире телеканала "ТВ Центр", что при распространении новых штаммов коронавируса столичные власти будут стараться не нарушать жизнь города строгими мерами. В этом случае планируется вводить точечные ограничения.

По данным на 1 января, в России диагноз COVID-19 поставлен 10 499 982 пациентам, умерли с начала пандемии 309 707 человек. В Москве больных зарегистрировано 2 033 216, в мире более 288 миллионов человек заразились коронавирусом, умерло более 5,4 миллиона человек.

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