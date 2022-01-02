За сутки в России выявлено менее 19 тысяч инфицированных коронавирусом

Число заражённых уменьшается

За сутки в России зафиксировано 18 233 случая заражения коронавирусом, всего с февраля 2020 года выявлено 10 537 966 человек с COVID-19, умерло 310 518 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. В Москве зарегистрировано 1 824 больных, всего в столице 2 035 040 инфицированных, скончались 36 907 пациентов.

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 6 ноября 2021 года – 41 335 человек, максимум в Москве был зарегистрирован 19 июня 2021 года – 9 120 человек.

Президент России поручил продлить на весь 2022 год выплаты медикам, работающим с заразившимися коронавирусом. Кроме того, президент назначил им специальные социальные выплаты в двойном размере за работу с 31 декабря по 9 января.

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