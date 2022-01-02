В Москве растёт число вылечившихся от COVID-19

В городе снизился уровень заболевания коронавирусом

За прошедшие сутки в Москве выздоровели ещё 2 232 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. Общее число людей, вылечившихся от COVID-19, достигло в столице 1 873 276.

Ситуация с коронавирусом в Москве улучшается. За последние пять недель заболеваемость снизилась на 13%, сообщил на этой неделе мэр Сергей Собянин в эфире телеканала "ТВ Центр". С начала пандемии Москва находится на первом месте в России по числу заразившихся коронавирусом.

Всего в городе выявлено 2 035 040 случаев заражения, из них 1 824 за последние сутки. Уровень коллективного иммунитета в столице превышает 72%.

По данным на 2 января, в России диагноз COVID-19 поставлен 10 537 966 пациентам, умерли с начала пандемии 310 518 человек. В мире более 289 миллионов человек заразились коронавирусом, умерло более 5,4 миллиона человек.

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