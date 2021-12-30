Попова оценила как "тревожную" ситуацию с омикрон-штаммом

Заражаются в основном не болевшие коронавирусом и непривитые

Тревожной назвала ситуацию в странах, где распространяется омикрон-штамм коронавируса, глава Роспотребнадзора. Анна Попова напомнила, что российские специалисты изучали эту мутацию COVID-19 в ЮАР.

"Ситуация в тех странах, где есть распространение "омикрона", тревожная", - сказала Попова на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Штамм "омикрон" впервые был выявлен на территории Южно-Африканской республики. Сспециалисты Роспотребнадзора и Минздрава, по поручению президента России, отправились в ЮАР, где изучали эту разновидность коронавируса. По словам Поповой, почти все госпитализированные в этой стране - не болевшие коронавирусом и не прошедшие вакцинацию, передает РИА Новости.

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