Собянин поздравил москвичей с Новым годом

Мэр пожелал горожанам здоровья и благополучия

Сергей Собянин поздравил москвичей с наступающим Новым годом. В своём видеообращении мэр Москвы назвал его самым лучшим праздником, который мы встречаем с родными и близкими людьми.

Уходящий год Собянин назвал наполненным работой, тревогами и повседневной суетой. Мэр поблагодарил москвичей за трудолюбие, таланты и терпение; сказал спасибо ветеранам, которые отдали десятилетия развитию любимого города и нашей страны.

Отдельные слова благодарности были обращены врачам и медсёстрам, которые находятся на передовой борьбы с коронавирусом.

Докладываю вам, друзья, что, несмотря на сложности, наш город продолжает активно развиваться: строится новое жильё, метро, дома, дороги, школы, детские сады, поликлиники, больницы, реставрируются памятники архитектуры, благоустраиваются парки и дворы.

В конце своего обращения Собянин поднял бокал за здоровье москвичей и пожелал им благополучия и доброго настроения.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram