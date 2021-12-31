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Собянин поздравил москвичей с Новым годом

22:00
  • пятница
  • 31 декабря 2021

Мэр пожелал горожанам здоровья и благополучия

Сергей Собянин поздравил москвичей с наступающим Новым годом. В своём видеообращении мэр Москвы назвал его самым лучшим праздником, который мы встречаем с родными и близкими людьми.
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Уходящий год Собянин назвал наполненным работой, тревогами и повседневной суетой. Мэр поблагодарил москвичей за трудолюбие, таланты и терпение; сказал спасибо ветеранам, которые отдали десятилетия развитию любимого города и нашей страны.

Отдельные слова благодарности были обращены врачам и медсёстрам, которые находятся на передовой борьбы с коронавирусом.

Докладываю вам, друзья, что, несмотря на сложности, наш город продолжает активно развиваться: строится новое жильё, метро, дома, дороги, школы, детские сады, поликлиники, больницы, реставрируются памятники архитектуры, благоустраиваются парки и дворы.

В конце своего обращения Собянин поднял бокал за здоровье москвичей и пожелал им благополучия и доброго настроения.

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