Минздрав зафиксировал рост числа "тяжелых" пациентов с коронавирусом

Данные поступили из 16 российских регионов

Число пациентов с коронавирусом, госпитализированных в тяжелом состоянии, наблюдается в 16 российских регионах. Всего в России более 4 тысяч заболевших COVID-19 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

"В 16 субъектах наблюдается рост числа госпитализированных в тяжелом состоянии, что говорит о том, что граждане поздно обращаются к врачу", - заявил министр на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Мурашко отметил, что 30% коечного фонда сегодня в резерве. Тем не менее министр призвал регионы в период новогодних праздников обратить особое внимание на своевременную выписку из стационаров, чтобы не допускать перегрузки медучреждений. Глава Минздрава подчеркнул, что система здравоохранения России - в режиме повышенной готовности, передает ТАСС.

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